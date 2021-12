È facile trascinare l'opinione pubblica instillando la paura dell'altro, perché invece con lo stesso piglio non si parla dello sfruttamento dei poveri, delle guerre dimenticate e spesso lautamente finanziate, degli accordi economici fatti sulla pelle della gente, delle manovre occulte per trafficare armi e farne proliferare il commercio. Perché non si parla di questo? Vanno affrontate le cause remote, non le povere persone che ne pagano le conseguenze venendo poi usate per propaganda politica.