Papa Francesco ha lasciato il Vaticano per visitare il carcere romano di Regina Coeli, tra i più sovraffollati d’Italia, in occasione del Giovedì Santo. Il Pontefice, 88 anni, ha incontrato circa 70 detenuti, portando loro un messaggio di vicinanza in vista della Pasqua. Alla domanda su come vivrà la Pasqua, Papa Francesco ha risposto: “Come posso”. .