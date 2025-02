Papa Francesco, cos'è la polmonite bilaterale polimicrobica e come si cura

Quando entrambi i polmoni vengono colpiti da un'infiammazione dei tessuti si parla di polmonite bilaterale la cui causa più frequente è un'infezione batterica. Ma una polmonite bilaterale può anche essere provocata da un'infezione virale o fungina? "Assolutamente sì e nel caso del Papa, purtroppo l'infezione poli microbica è proprio causata da più agenti eziologici, batteri, funghi e virus e quindi più complessa da trattare. Noi sappiamo che ad esempio, il Santo Padre ha una parte di polmone che manca perché è stata asportata nel tempo, soffre di bronchi ectasie, per cui di problemi importanti a livello respiratorio. Inoltre, anche la stagione non facilita questo e la convivenza con persone, ma soprattutto gli incontri che ha avuto anche nell'ultimo periodo in udienze private l'hanno portato ad avere contatti anche con questi microrganismi". Le polmoniti colpiscono la parte più profonda dei polmoni. Il tessuto interstiziale, quello presente tra un alveolo e l'altro, è il motivo per cui sono molto pericolose e possono portare a un'insufficienza respiratoria grave. A favorirle spesso è l'immuno depressione che può essere provocata dall'uso di Cortisone. "Questo l'abbiamo visto nelle ultime tre settimane proprio dall'aspetto fisico quanto fosse carico di cortisone, però, soffrendo anche di bronchetasie e di altre patologie, il Cortisone si rendeva necessario. Certo, la contropartita è il rischio delle infezioni". Nei pazienti anziani, come Papa Francesco che ha 88 anni e patologie pregresse, cosa si deve fare in più? E in quanto tempo si guarisce? "Ad essere ottimisti due-tre settimane. L'intervento sarà ad ampio spettro antibiotici, antifungini, antivirali e poi terapie di sostegno. sicuramente antinfiammatorie perché la situazione è complessa anche da questo punto di vista. Perché il grosso rischio è di trasferire la polmonite, quindi questi agenti nel sangue e quindi generare una sepsi e quindi andare a colpire tutti gli organi. Questa sarebbe proprio una cosa da evitare, perché sarebbe purtroppo una cosa gravissima se accadesse". .