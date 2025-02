Papa Francesco, fedeli in Piazza San Pietro per la recita del rosario

Gruppo dopo gruppo i fedeli sfilano senza sosta lungo Via della Conciliazione. Ci sono laici, religiosi, famiglie con bambini. Vengono da tutto il mondo, portano in processione la Croce di Gesù, esternando con canti e litanie ognuno le proprie richieste del cuore. È il sentimento del Popolo di Dio che anche oggi a Piazza San Pietro, prega per il Papa. Sono preghiere spontanee con intenzioni speciali per Papa Bergoglio malato, c'è anche chi lo fa in silenzio, guardando la finestra da cui si affaccia il Pontefice e chi rivolge lo sguardo altrove oltre il colonnato del Bernini che quando cala la notte illumina la Basilica. La piazza si riempie e davanti all'icona di Maria, con in braccio Gesù, prosegue la recita del Rosario per la salute di Papa Francesco. A presiederla è il Cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio. "Siamo riuniti in Piazza San Pietro per rivolgerti la nostra fiduciosa e corale preghiera perché Dio conceda a Papa Francesco di riprendere al più presto il suo servizio apostolico". "Preghiamo perché il Papa sperimenti la vicinanza della comunità cristiana", aveva detto Monsignor Tagle durante il secondo Rosario sul sagrato della Basilica. Molti fedeli hanno trasformato il loro viaggio a Roma per il Giubileo in questo speciale appuntamento, hanno gremito il sagrato della Basilica per stare vicino al Papa spiritualmente. Ed è l'unico modo per farlo. Una lunga catena di fede che va oltre il Vaticano. Un appello a cui tutte le Chiese del mondo si uniscono in modo corale, a cominciare dalle scuole cattoliche, dalla comunità argentina alle diocesi d'Italia e di tutto il mondo. È passata la 13 esima giornata di Papa Francesco al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale. E la preghiera di tutti si fa sempre più forte. .