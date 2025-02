Papa Francesco, fedeli pregano sotto statua Giovanni Paolo

Nel piazzale del Policlinico Gemelli di Roma, alcuni fedeli si sono riuniti sotto la statua di Papa Giovanni Paolo II per pregare per Papa Francesco, ricoverato da otto giorni per una polmonite bilaterale. C'è chi ha acceso una candela, chi si è soffermato a pregare. C'è anche una lettera proveniente dagli USA, scritta anche in italiano, che augura una pronta guarigione al pontefice. Attesa per il bollettino della sera, che potrebbe fornire nuove informazioni sulla reazione del Santo Padre alla nuova terapia.