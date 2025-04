Papa Francesco, gente lo ricorda come un grande uomo di pace

"E' stato un Papa importante. Tantissimo, tanto. Oggi è una giornata triste per noi. E' un uomo che ha cambiato la Chiesa. È un uomo che ci ha ricordato che il Signore perdona, che il Signore è misericordia. È vero, la vicinanza ai poveri, come hanno ricordato oggi è importante, ma soprattutto a noi cristiani ci ha ricordato la potenza del perdono, nei nostri confronti e nei confronti degli altri. La misericordia. Che cosa ha rappresentato per voi Papa Francesco? Per noi Papa Francesco ha rappresentato senz'altro l'uomo della pace e ha portato la pace in tutto il mondo e servirà a portarla. È un uomo che ha cambiato tante cose, nel mondo, nella Chiesa, nella gente. Sì ha cambiato almeno fino all'ultimo ha tentato di cambiare, ci ha lasciato con un testamento bellissimo contro il riarmo, contro la guerra per gli emigranti. Ci mancherà molto, ora insomma speriamo nello Spirito Santo che ci dia un'altra guida come Papa Francesco, grazie." .