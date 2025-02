Papa Francesco, gli aggiornamenti dall'ospedale Gemelli

L'aggiornamento riguarda come ha trascorso la notte Papa Francesco e alcune parole sono più importanti di altre, in questi casi. La nota, la breve nota che è stata diffusa parla di una notte tranquilla e di una colazione fatta in poltrona. La parola a cui mi riferivo è si è alzato, che rispetto ai bollettini, alle informazioni dei giorni precedenti è già importante. Non si è solo svegliato ma si è alzato. Quindi, questo che cosa determina al di là delle parole, determina una situazione in lieve, lento sicuramente, miglioramento così com'era stato il bollettino medico diffuso ieri sera perché, lo ricordiamo, verso la sera viene diffuso un bollettino riguardante proprio le condizioni mediche. Invece il mattino, quello riguardante la notte appena trascorsa. Dunque un lieve miglioramento è quello che si è registrato ieri, soprattutto per quanto riguarda gli indici infiammatori. Dopo una serie di analisi che sono state effettuate, pur rimanendo in un clima in un quadro sia terapeutico che clinico complesso, però il miglioramento c'è e va registrato. E si registra anche vedendo che per la prima volta dopo i diversi giorni di ricovero di Papa Francesco, ieri c'è stata una visita. Il Papa ha incontrato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con la quale si è intrattenuto per circa venti minuti, quindi una visita anche di una certa durata. Hanno parlato, il presidente Meloni ha detto di averlo trovato vigile, reattivo, pronto alla battuta. Quindi anche questi sono altri segnali che vanno ad aggiungersi a questo quadro che piano piano sembra leggermente in miglioramento. Più tardi, in serata, è previsto il bollettino specifico sulle condizioni mediche, che probabilmente farà anche la somma di una serie di indagini diagnostiche che verranno fatte durante la giornata o in risposta, diciamo, alle precedenti effettuate. La terapia prosegue va avanti ed è una terapia aggiuntiva rispetto a quella che è stata effettuata fin dall'inizio del ricovero, cioè da venerdì scorso. Sicuramente un ricovero più lungo del previsto, ma che sicuramente, con la terapia che adesso è un mix oltre i cortisonici agli antibiotici c'è stata appunto questa aggiunta che è stata fatta in seguito alla Tac che ha dimostrato una polmonite bilaterale. Dunque situazione in lieve miglioramento. Una notte passata in maniera serena. .