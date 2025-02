Papa Francesco, il Vaticano: "Notte tranquilla"

Ci sono novità ed erano attese e sono arrivate questa mattina. Pochi minuti fa il Papa ha passato una notte tranquilla, ha fatto colazione, Questo è importante. Ed è da sottolineare il fatto di passare una notte tranquilla un'altra notte al Policlinico Gemelli, dopo il bollettino di ieri che effettivamente aveva fatto preoccupare, una polmonite bilaterale su un uomo di 88 anni con i suoi problemi di salute pregressi, il lobo superiore del polmone destro che gli è stato tolto infatti da lì quasi ogni anno il periodo invernale per lui è complicato proprio a livello respiratorio. Quest'anno la situazione è più complessa, complesso. Questo è il termine che è uscito dal bollettino l'ultimo medico di ieri sera, che appunto parla di una situazione complessa, ma anche di una terapia complessa perché ad aggiungersi alla terapia precedente, quella con i cortisonici e gli antibiotici, vanno altri farmaci che sono stati prescritti nel momento in cui, con una Tac, si è scoperta la polmonite bilaterale su un uomo di 88 anni che è ricoverato al Policlinico Gemelli ormai da venerdì. Inizialmente sembrava potesse uscire nel giro di pochi giorni, invece adesso siamo già avanti con i giorni e avanti andremo dal momento che tutti gli impegni sono stati annullati fino a domenica prossima. E poi naturalmente ci sarà da vedere quando e come se i farmaci faranno effetto. Perché questo è il punto. Si va su una situazione pregressa già complicata, con una infezione delle vie respiratorie che si è trasformata in appunto polmonite bilaterale. E di conseguenza si deve vedere col passare del tempo e delle ore, come i nuovi farmaci, la nuova terapia possano fare effetto. È anche vero che la riflessione da fare riguarda proprio i termini la degenza adeguata che si è letta nel bollettino medico, la situazione complessa. Insomma questi sono termini su cui dobbiamo iniziare a riflettere per la salute di Papa Francesco. Non solo, anche il fatto che appunto gli impegni siano stati cancellati per un periodo più lungo. Anche il fatto che è dai primi di febbraio che per esempio durante l'udienza ha chiesto di essere sostenuto nella lettura della catechesi perché non riusciva a portarla avanti, dal momento che aveva detto "Ho difficoltà nel respiro", difficoltà che si porta avanti più o meno da dicembre. E questo sicuramente non ha aiutato, anche perché l'agenda giubilare è così fitta che di conseguenza è stato esposto a molti impegni e anche con temperature sinceramente non semplici, soprattutto durante le udienze giubilari. Quindi al momento la situazione è questa. La notte è passata in maniera tranquilla e questo è importante. .