Papa Francesco ricoverato al Gemelli per bronchite

Papa Francesco è ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli dove è arrivato questa mattina, poco dopo le 11.30, per la bronchite e problemi di respirazione. In programma esami d'accertamento e, da fonti vicine all'entourage di Bergoglio, non si esclude un ricovero fino a cinque giorni. Prima dell'arrivo del pontefice in ospedale, la sala stampa vaticana aveva fatto sapere: "Al termine delle udienze, il pontefice si ricovera per alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tutt'ora in corso".