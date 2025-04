Papa Francesco, Vescovo Istanbul: condoglianze anche da comunità musulmana

"Questa notizia ha colpito anche la grande comunità musulmana del Paese. Anche il Presidente della Repubblica questa mattina, tramite il suo Segretario Particolare, mi ha raggiunto telefonicamente comunicando le condoglianze del Governo della Turchia. Questa notizia ci ha colti all'improvviso perché sia la comunità cristiana, sia anche il Governo turco, eravamo in procinto di accogliere il Santo Padre nella sua visita programmata per la fine del mese di maggio, in occasione del 17 esimo centenario della celebrazione del Concilio di Nicea. Ora è il momento della gratitudine al Signore per averci donato Papa Francesco e anche è l'ora di raccogliere la sua eredità e di custodirla. .