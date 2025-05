Papa Leone, Prefetto Roma: aspettiamo Zelensky, Vance e molti capi di stato

"Faremo costantemente dei punti per le varie personalità. Sono attese moltissimi regnanti, Capi di Stato, Primi Ministri. C'è stata preannunciata per esempio la presenza di Zelensky del Premier ucraino e c'è stata preannunciata anche la presenza del Vice Presidente americano. Già questo sono delegazioni di grandissima importanza anche per il particolare momento storico e quindi le misure di sicurezza saranno di particolare importanza". Qual è il clima oggi rispetto per esempio al 2005 quando ci fu l'insediamento di Papa Ratzinger? "Beh nel 2005 c'era importante una minaccia terroristica verso l'Europa. Noi avevamo registrato da poco l'attacco in Spagna ad Atocha, gli attacchi a Londra, quindi c'era Al Qaeda che era la principale minaccia. Noi oggi non abbiamo delle minacce specifiche, però è evidente che eventi di questa importanza, il radunarsi dei grandi della Terra in uno stesso posto, impone delle misure di. sicurezza particolarmente attente e la particolare attenzione va anche a insidie nuove rispetto a 20 anni fa. Penso per esempio alla tecnologia dei droni che va contrastata e noi per questo ci affidiamo alle nostre Forze Armate all'Aeronautica. Di fatto anche tecnologie importanti per proteggere le telecomunicazioni, per proteggere da attacchi cyber che potrebbero andare a impattare comunque sulla sicurezza dell'evento". .