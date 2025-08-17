Papa Leone XIV, domenica dedicata ai poveri

00:02:29 min
|
1 ora fa

Ultima domenica di soggiorno a Castel Gandolfo per Papa Leone XIV, il Pontefice celebra la messa nel Santuario della Madonna della Rotonda ad Albano Laziale, in chiesa, oltre alle autorità locali ci sono gli ospiti delle case famiglia. "Ci troviamo in un antico santuario le cui mura ci abbracciano. Si chiama Rotonda. Nella forma circolare, come a Piazza San Pietro e come in altre chiese antiche e nuove, ci fa sentire accolti nel grembo di Dio". Al momento dell'Offertorio una famiglia peruviana ospite della Caritas ed alcuni operatori portano i doni liturgici al Pontefice. L'accoglienza dei poveri e dei diversi è al centro dell'omelia che Papa Prevost legge. "Ognuno è un dono per gli altri. Abbattiamo i muri. Ringrazio chi opera in ogni comunità cristiana per facilitare l'incontro fra persone diverse per provenienza, per situazione economica, psichica, affettiva". Poi per la recita dell'Angelus, il Pontefice torna a Palazzo Pontificio a Castel Gandolfo, dove la pioggia battente non ha scoraggiato i fedeli arrivati apposta per salutarlo. Prevost prega per i pakistani, gli indiani e nepalesi colpiti da violente alluvioni e poi per la pace. "Preghiamo perché vadano a buon fine gli sforzi per far cessare le guerre e promuovere la pace, affinché nelle trattative si ponga sempre al primo posto il bene comune dei popoli". Ma il momento più atteso della giornata è il pranzo presso Borgo Laudato Si'. Papa Leone XIV qui condivide il pasto con circa 100 persone bisognose, ospiti delle case famiglia, del dormitorio diocesiano e utenti della Caritas. Il pranzo preparato da ristoratori locali e servito da volontari, sottolinea il significato della carità vissuta come servizio concreto. Il Pontefice si fermerà in villeggiatura un altro paio di giorni ospite nelle ville pontificie, il suo rientro in Vaticano è previsto per il 19/08. Dopo 13 anni di assenza, il ritorno del Papa per gli abitanti della zona, è stato un motivo di festa e di orgoglio, oltre che naturalmente anche un'occasione di visibilità. .

Addio a Pippo Baudo, il "re dei presentatori" della tv italianaAddio a Pippo Baudo, il "re dei presentatori" della tv italiana
cronaca
Morto Pippo Baudo, l’ultimo saluto si terrà in Sicilia
00:01:00 min
| 20 minuti fa
pubblicità
Sicurezza al lago e al fiume, raccomandazioni della FisaSicurezza al lago e al fiume, raccomandazioni della Fisa
cronaca
Sicurezza al lago e al fiume, raccomandazioni della Fisa
00:00:45 min
| 1 ora fa
Al fiume e al lago in sicurezza, consigli della FISAAl fiume e al lago in sicurezza, consigli della FISA
cronaca
Al fiume e al lago in sicurezza, consigli della FISA
00:00:45 min
| 1 ora fa
ERROR! T13170825ERROR! T13170825
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 17 agosto, edizione ore 13
00:01:38 min
| 1 ora fa
Sparatoria Forio, Testimone: abbiamo avuto paura, Ischia non è cosìSparatoria Forio, Testimone: abbiamo avuto paura, Ischia non è così
cronaca
Sparatoria Forio, Testimone: abbiamo avuto paura, Ischia non è così
00:00:25 min
| 4 ore fa
ERROR! T08170825ERROR! T08170825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 17 agosto, edizione delle 8
00:01:38 min
| 7 ore fa
ERROR! WEB1708000ERROR! WEB1708000
cronaca
Rassegna stampa, i giornali di domenica 17 agosto
00:22:33 min
| 7 ore fa
Sparatoria a Forio d'Ischia, tre morti e una persona feritaSparatoria a Forio d'Ischia, tre morti e una persona ferita
cronaca
Sparatoria a Forio d'Ischia, tre morti e una persona ferita
00:01:00 min
| 17 ore fa
ERROR! Ucraina, Meloni: dopo Alaska accordo complicato ma possibileERROR! Ucraina, Meloni: dopo Alaska accordo complicato ma possibile
cronaca
Ucraina, Meloni: dopo Alaska accordo complicato ma possibile
00:02:06 min
| 19 ore fa
Neonati morti a Bolzano, sospeso l'utlizzo di un detergente potenzialmente contaminatoNeonati morti a Bolzano, sospeso l'utlizzo di un detergente potenzialmente contaminato
cronaca
Neonati morti a Bolzano, sospeso detergente contaminato
00:01:24 min
| 19 ore fa
ERROR! T19160825ERROR! T19160825
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 16 agosto, edizione ore 19
00:01:38 min
| 19 ore fa
Cervinia, sci estivo sul ghiacciaio del Plateau RosaCervinia, sci estivo sul ghiacciaio del Plateau Rosa
cronaca
Cervinia, sci estivo sul ghiacciaio del Plateau Rosa
00:02:18 min
| 21 ore fa
Addio a Pippo Baudo, il "re dei presentatori" della tv italianaAddio a Pippo Baudo, il "re dei presentatori" della tv italiana
cronaca
Morto Pippo Baudo, l’ultimo saluto si terrà in Sicilia
00:01:00 min
| 20 minuti fa
Sicurezza al lago e al fiume, raccomandazioni della FisaSicurezza al lago e al fiume, raccomandazioni della Fisa
cronaca
Sicurezza al lago e al fiume, raccomandazioni della Fisa
00:00:45 min
| 1 ora fa
Al fiume e al lago in sicurezza, consigli della FISAAl fiume e al lago in sicurezza, consigli della FISA
cronaca
Al fiume e al lago in sicurezza, consigli della FISA
00:00:45 min
| 1 ora fa
ERROR! T13170825ERROR! T13170825
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 17 agosto, edizione ore 13
00:01:38 min
| 1 ora fa
Sparatoria Forio, Testimone: abbiamo avuto paura, Ischia non è cosìSparatoria Forio, Testimone: abbiamo avuto paura, Ischia non è così
cronaca
Sparatoria Forio, Testimone: abbiamo avuto paura, Ischia non è così
00:00:25 min
| 4 ore fa
ERROR! T08170825ERROR! T08170825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 17 agosto, edizione delle 8
00:01:38 min
| 7 ore fa
ERROR! WEB1708000ERROR! WEB1708000
cronaca
Rassegna stampa, i giornali di domenica 17 agosto
00:22:33 min
| 7 ore fa
Sparatoria a Forio d'Ischia, tre morti e una persona feritaSparatoria a Forio d'Ischia, tre morti e una persona ferita
cronaca
Sparatoria a Forio d'Ischia, tre morti e una persona ferita
00:01:00 min
| 17 ore fa
ERROR! Ucraina, Meloni: dopo Alaska accordo complicato ma possibileERROR! Ucraina, Meloni: dopo Alaska accordo complicato ma possibile
cronaca
Ucraina, Meloni: dopo Alaska accordo complicato ma possibile
00:02:06 min
| 19 ore fa
Neonati morti a Bolzano, sospeso l'utlizzo di un detergente potenzialmente contaminatoNeonati morti a Bolzano, sospeso l'utlizzo di un detergente potenzialmente contaminato
cronaca
Neonati morti a Bolzano, sospeso detergente contaminato
00:01:24 min
| 19 ore fa
ERROR! T19160825ERROR! T19160825
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 16 agosto, edizione ore 19
00:01:38 min
| 19 ore fa
Cervinia, sci estivo sul ghiacciaio del Plateau RosaCervinia, sci estivo sul ghiacciaio del Plateau Rosa
cronaca
Cervinia, sci estivo sul ghiacciaio del Plateau Rosa
00:02:18 min
| 21 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità