Papa Leone XIV, domenica dedicata ai poveri

Ultima domenica di soggiorno a Castel Gandolfo per Papa Leone XIV, il Pontefice celebra la messa nel Santuario della Madonna della Rotonda ad Albano Laziale, in chiesa, oltre alle autorità locali ci sono gli ospiti delle case famiglia. "Ci troviamo in un antico santuario le cui mura ci abbracciano. Si chiama Rotonda. Nella forma circolare, come a Piazza San Pietro e come in altre chiese antiche e nuove, ci fa sentire accolti nel grembo di Dio". Al momento dell'Offertorio una famiglia peruviana ospite della Caritas ed alcuni operatori portano i doni liturgici al Pontefice. L'accoglienza dei poveri e dei diversi è al centro dell'omelia che Papa Prevost legge. "Ognuno è un dono per gli altri. Abbattiamo i muri. Ringrazio chi opera in ogni comunità cristiana per facilitare l'incontro fra persone diverse per provenienza, per situazione economica, psichica, affettiva". Poi per la recita dell'Angelus, il Pontefice torna a Palazzo Pontificio a Castel Gandolfo, dove la pioggia battente non ha scoraggiato i fedeli arrivati apposta per salutarlo. Prevost prega per i pakistani, gli indiani e nepalesi colpiti da violente alluvioni e poi per la pace. "Preghiamo perché vadano a buon fine gli sforzi per far cessare le guerre e promuovere la pace, affinché nelle trattative si ponga sempre al primo posto il bene comune dei popoli". Ma il momento più atteso della giornata è il pranzo presso Borgo Laudato Si'. Papa Leone XIV qui condivide il pasto con circa 100 persone bisognose, ospiti delle case famiglia, del dormitorio diocesiano e utenti della Caritas. Il pranzo preparato da ristoratori locali e servito da volontari, sottolinea il significato della carità vissuta come servizio concreto. Il Pontefice si fermerà in villeggiatura un altro paio di giorni ospite nelle ville pontificie, il suo rientro in Vaticano è previsto per il 19/08. Dopo 13 anni di assenza, il ritorno del Papa per gli abitanti della zona, è stato un motivo di festa e di orgoglio, oltre che naturalmente anche un'occasione di visibilità. .