Papa Leone XIV, il primo Regina Caeli in piazza San Pietro

Il primo Regina Coeli di Papa Leone XIV è un appello forte e deciso contro la guerra. La voce sottolinea con forza il no ai conflitti in un mondo a pezzi, ricordando le parole di Paolo VI all'ONU nel 1965. "L'immane tragedia della seconda guerra mondiale, terminava ottant'anni fa, l'otto maggio, dopo aver causato 60 milioni di vittime. Nell'odierno scenario drammatico di una terza guerra mondiale a pezzi, come più volte ha affermato Papa Francesco, mi rivolgo anch'io ai grandi del mondo, ripetendo l'appello sempre attuale. Mai più la guerra". La sofferenza dei civili, le ferite dei bambini nei teatri di guerra ancora aperti. "Porto nel mio cuore. Le sofferenze dell'amato popolo ucraino, si faccia il possibile per giungere al più presto a una pace autentica, giusta e duratura. Siano liberati tutti i prigionieri, e i bambini possano tornare alle proprie famiglie. Mi addolora profondamente quanto accade nella Striscia di Gaza. Cessi immediatamente il fuoco. Si presti soccorso umanitario alla stremata popolazione civile e siano liberati tutti gli ostaggi". Un discorso forte e deciso, sottolineato anche dal cambio della voce a tratti più alta, altri più sussurrata. Anche la gestualità del nuovo pontefice compone il suo profilo, così come quei momenti in cui finito di parlare, si ferma sulla loggia delle benedizioni a guardare la folla in piazza. Leone XIV si mostra così empatico e operativo ai giovani dice non abbiate paura che richiama le parole di Wojtyla. Il primo Regina Coeli dunque ha già in sé i semi del suo pontificato. .