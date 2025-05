Papa Leone XIV, Padre Lombardi: comunicazione sarà rispettosa

Abbiamo visto anche l'atteggiamento con cui il nuovo Papa si è presentato di grande serenità, di grande rispetto nei confronti di tutti. Ecco allora anche chi, serve lui nella comunicazione, deve assumere un atteggiamento simile. E quindi credo che non deve assolutamente scomporsi o preoccuparsi di reazioni diciamo che sono un po', del tipo un po' più volgare per per così dire, che si usa nel dibattito attuale, cercando sempre un po' di esagerare, di colpire, ecco no, mi pare che la Chiesa e che il nuovo Papa, avranno certamente un atteggiamento molto differente, dicendo con chiarezza, le cose che vanno dette, prendendo le posizioni che vanno prese, come ha fatto anche Francesco, e come hanno fatto anche i Papi prima di lui. .