Papa Leone XIV, piazza San Pietro gremita per la recita del Regina Caeli

Sfilano lungo via della Conciliazione le 100 bande musicali, arrivate a Roma per il loro Giubileo. "Oggi è veramente una festa dei cuori e di felicità perché la musica, come sappiamo, è pregare due volte". È una festa nella festa, 100 mila persone sono giunte a San Pietro per ascoltare la recita del Regina Coeli, ma soprattutto per poter vedere Papa Leone XIV. "Prima volta esser qui a vedere il Papa nuovo è stata un'emozione" "Che cosa l'ha colpita?" "Ma le parole che ha detto e che soprattutto sul discorso della guerra". "C'è tanta gioia e condivisione nella piazza". La piazza è piena, impossibile muoversi lungo via della Conciliazione. In prima fila ci sono loro le persone arrivate dal Perù, la seconda casa di Prevost. Alle migliaia di giovani accorse, dice, non abbiate paura. "Molto emozionante". "Cosa l'ha colpita?" "Ma, m'ha ha colpito sia il passaggio verso i giovani quando ha. le parole di Papa Giovanni Paolo II, non abbiate paura, è bellissimo. Lì è stato proprio veramente molto molto emozionante". "La paura è un sentimento brutto per alcuni versi, perché comunque ci frena". "È servita per dare speranza magari ad un futuro". Senza parole per l'emozione ai ragazzi della fraternità Santa Maria Immacolata e San Francesco d'Assisi, che vengono salutati dal pontefice durante il suo messaggio. "Sì, siamo super felici. Non ce lo aspettavamo, pensavamo saluta tutta la Chiesa". "Ho 1000 emozioni, non riesco a descrivere". Per tutti una mattinata straordinaria. "Vengo dalla maratona e oggi abbiamo cercato di conciliare i due eventi. Ci aspettavamo di vedere Papa Leone. Sarà per la prossima volta però la benedizione a tutte le mamme". "Un'emozione storica, penso, è una gioia di poter essere qua". "Siamo felici e contenti veramente che questo Papa ci porti all'unità tra tutti in Cristo". .