Papa Leone XIV, primo bagno di folla sulla Papa mobile

È il primo bagno di folla per Papa Leone XIV. Dalla basilica vaticana la Papamobile percorre tutta piazza San Pietro, gremita di fedeli, procede a passo d'uomo, Prevost in piedi saluta le decine di migliaia assiepate al di là delle transenne. Imbocca via della Conciliazione circondato da persone in festa. Le mani alzate per salutare, i cellulari che scattano foto a ripetizione, ognuno immortala questo momento storico. È l'abbraccio della gente al suo nuovo Papa. "Che gioia! Sì, abbiamo fatto anche un film". "We are happy, we are happy". Arriva fino a piazza Pia, poi torna indietro scortato dagli agenti della sicurezza, ma soprattutto dalle persone che corrono lungo le corsie laterali per seguirlo. "È stata una sorpresa, quindi è ancora più forte l'emozione". "Emozionantissimo". "È un'emozione molto forte perché ci stiamo incominciando a legare sempre di più al nuovo Papa". "Già fin dal primo attimo sicuramente mi sono emozionato e tuttora parlare di quello che è successo suscita sicuramente grande emozione". 150.000 i fedeli. Sono arrivati all'alba da ogni Continente, hanno passato i controlli di sicurezza, tutti consapevoli di vivere la storia. Chi non è riuscito ad avvicinarsi ha seguito la celebrazione dell'insediamento dai maxi schermi. "È stato molto emozionante e, non lo so, ci aspettiamo da lui che abbia veramente questo ruolo di mediatore per tutte le situazioni di crisi. "Ci sentiamo molto uniti a questo Papa. Questo Papa ci legge dentro e manifesta quello che noi avvertiamo". Un giorno di festa sul quale hanno vigilato oltre 10.000 tra agenti delle forze dell'ordine, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e polizia locale di Roma Capitale. Per la sicurezza delle delegazioni tiratori scelti, unità cinofile e artificieri. .