Papa: maratona mondiale di preghiera contro Covid

Il Covid-19, il mondo con vita sospesa e dolorante, l'incertezza, i morti, le persone che sono vicine ai malati, le risorse della scienza, l'impegno di medici e infermieri. Papa Francesco ha lanciato a livello mondiale quella che, al Regina Coeli, definisce una maratona di preghiera, per implorare da Dio la fine della pandemia, in questo mese, maggio, che la pietà popolare dedica alla devozione Mariana. "Quest'anno, esso sarà caratterizzato da una maratona di preghiera, attraverso importanti santuari Mariani per implorare la fine della pandemia. Ieri sera è stata la prima tappa nella Basilica di San Pietro". Il rosario mondiale sarà trasmesso alle 18 di ogni giorno di maggio da un santuario Mariano diverso, oggi sarà la volta dell'Inghilterra, domani della Nigeria, dopodomani della Polonia. E oltre che per la fine della pandemia, chiede Francesco, preghiamo anche per la pace in Myanmar, l'ex Birmania, nel paese del premio Nobel per la Pace, Aung San Suu Kyi, i militari continuano una durissima repressione e il Papa fa un appello ai capi della nazione: "C'è un'iniziativa che mi sta molto a cuore, quella della chiesa birmana che invita a pregare per la pace, riservando per il Myanmar un'Ave Maria del rosario quotidiano. Noi in questo mese chiediamo alla nostra Madre del cielo, di parlare al cuore di tutti i responsabili del Myanmar, perché trovino il coraggio di percorrere la strada dell'incontro e della riconciliazione e della pace".