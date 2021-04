Papa a Pasqua: Serve internazionalismo dei vaccini

Seconda messa di Pasqua in pandemia e la pandemia ha occupato gran parte del messaggio pasquale di Papa Francesco. Oggi riecheggia in ogni parte del Mondo l'annuncio della chiesa che Gesù è risorto, ha detto Bergoglio. Cristo è vivo e lo si può incontrare adesso, come 2 mila anni fa. Un annuncio che non è un miraggio, non rileva una formula magica e non indica una via di fuga ma è una speranza che non delude, anche di fronte alla difficile situazione che stiamo attraversando. "La pandemia è ancora in pieno corso, la crisi sociale ed economica è molto pesante, specialmente per i più poveri. Malgrado questo, ed è scandaloso, non cessano i conflitti armati e si rafforzano gli arsenali militari". Troppa guerra, troppa violenza c'è ancora nel Mondo, dice Francesco, che ripercorre i luoghi di conflitto del pianeta, dal Myanmar, sono vicino ai ragazzi che manifestando pacificamente, al Libano, dallo Yemen a Gerusalemme, dalla Siria alla Libia, all'Iraq, all'Africa, poi torna a parlare del virus. Gesù Risorto, spiega, è speranza anche per i giovani, che sono stati costretti a non frequentare scuole e università. "Cristo Risorto è speranza per quanti soffrono ancora a causa della pandemia, per i malati e per chi ha perso una persona cara. Il Signore dia a loro conforto e sostenga le fatiche di medici e infermieri". Poi il Papa, che sta facendo vaccinare in Vaticano migliaia di poveri, lancia un appello all'internazionalismo dei vaccini: tutti, soprattutto le persone più fragili, hanno diritto di accedere alle cure necessarie. "Nello spirito di un internazionalismo dei vaccini esorto pertanto l'intera comunità internazionale a un impegno condiviso, per superare i ritardi nella loro distribuzione e favorirne la condivisione, specialmente con i paesi più poveri". Al termine gli auguri di questo giorno solenne "Buona santa e serena Pasqua".