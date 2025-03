Papa stabile, partecipa a rito Ceneri e telefona a Gaza

Una giornata in poltrona fra riposo, tanto, e qualche attività lavorativa, il minimo indispensabile che una polmonite bilaterale possa consentire ad un coriaceo signore di 88 anni. Al 20esimo giorno di ricovero, l'ultimo bollettino conferma che le condizioni di Papa Francesco sono stazionarie: "Non ci sono stati episodi di insufficienza respiratoria, ma che considerando la complessità del quadro clinico, la prognosi resta riservata". L'infezione, secondo fonti vaticane, sta seguendo una normale evoluzione. Dunque ci vorrà tempo, ma l'assenza di crisi è considerata un segnale rilevante. Come programmato, durante il giorno Bergoglio ha effettuato l'ossigenoterapia ad alti flussi, mentre nella notte riprende la ventilazione meccanica non invasiva. Intanto è stata incrementata la fisioterapia respiratoria e quella motoria attiva. Dall'appartamento al decimo piano del Policlinico Gemelli, Francesco ha partecipato al rito della Benedizione delle Ceneri e ha ricevuto l'Eucarestia. Nell'omelia scritta per la messa all'Aventino e affidata alla voce di Cardinal De Donatis, Papa Bergoglio ha fatto riferimento al dramma della morte come ad una realtà che proviamo ad esorcizzare in molti modi, ma con la quale dobbiamo fare i conti. .