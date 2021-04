E' in una Basilica di San Pietro immersa nel buio rischiarata da fuoco e candele a significare come la luce di Cristo abbia dissolto le tenebre, che Papa Francesco inizia la celebrazione della Liturgia più solenne dell'anno, quella che annuncia la Resurrezione di Cristo e in una veglia Pasquale della notte Santa ancora con le restrizioni delle norme anti Covid, Papa Francesco lancia un messaggio di rinascita, proprio come fece Cristo coi discepoli che lo avevano abbandonato ma che richiama a Lui dopo la Resurrezione dicendo loro che li avrebbe preceduti in Galilea, dove era avvenuto il loro primo incontro, Cristo è capace oggi di farci ripartire al di là di tutti i nostri fallimenti anche aldilà delle macerie del nostro cuore. "In questi mesi bui di pandemia sentiamo il Signore risorto che ci invita a ricominciare, a non perdere mai la speranza." Dio può costruire un'opera d'arte anche dai frammenti rovinosi della nostra umanità, dice Francesco, e prepara per ognuno una storia nuova perché Egli è vivo qui e ora è vivo e si può incontrare nella vita quotidiana, nelle strade delle nostre città, incontrando chi già lo ha incontrato, i Cristiani che vivono una fede viva e non abitudinaria. Anche se porti nel cuore un'ora buia apri il cuore alla speranza. "Non avere paura è risorto, ti attende in Galilea, le tue altezze non resteranno incompiute, le tue lacrime saranno asciugate, le tue paure saranno vinte dalla speranza perché sai, il Signore ti precede sempre, cammina sempre davanti a te e con Lui sempre la vita ricomincia.".