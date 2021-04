I bambini corrono incontro al Papa si stringono a lui, Francesco che è già stato vaccinato abbraccia alcuni dei piccoli che hanno scritto le meditazioni di una Via Crucis totalmente inedita, dove non solo i testi ma anche i disegni delle 14 stazioni sono stati fatti da questi cuccioli d'uomo e di donna, parole nelle quali in parallelo ai brani della Passione descritti dal Vangelo, ci sono riflessioni personalissime dal dolore per il nonno ucciso dal Covid, ai dispiaceri per i litigi in famiglia, dal problema del bullismo all'amicizia con un compagno straniero, fino al tema della mafia. "Poco tempo fa dopo aver trattato l'argomento in classe ho scritto un tema sui bambini vittime di mafia, mi chiedo come si possono compiere azioni così terribili? E' giusto perdonare queste cose? E io sarei in grado di farlo? Gesù morendo in croce ha donato a tutti la salvezza, non è venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori che hanno l'umiltà e il coraggio di convertirsi." Una Via Crucis senza folle, illuminata da fiaccole in una piazza San Pietro nella quale il dolore della Passione di Cristo riflette il dolore e la passione che sta vivendo il mondo causa Covid, Francesco non fa nessun discorso al termine come invece era indicato nel libretto della Via Crucis, segnale chiaro, non c'è bisogno di aggiungere parole all'intensità del momento, in attesa della veglia della notte di Pasqua che il papa celebrerà nella Basilica di San Pietro alle 19:30 del sabato Santo e dove, dopo il dolore della Passione arriva il grande annuncio della Resurrezione un fatto concreto per i cristiani, un augurio di speranza per il mondo travolto dalla pandemia.