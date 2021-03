Papa: vorrei sapere chi vende armi ai terroristi

La guerra è il mostro che col mutare delle epoche si trasforma e continua a divorare l'umanità. La risposta alla guerra non è un'altra guerra, la risposta alle armi non sono altre armi. E io mi domandai chi vendeva le armi ai terroristi, chi vende oggi le armi ai terroristi che stanno facendo stragi da altre parti pensiamo all'Africa per esempio. È una domanda che io vorrei che qualcuno la rispondesse. La risposta non è la guerra, ma la risposta è la fraternità. Questa è la sfida per l'Iraq, ma non solo, è la sfida per tante regioni in conflitto, in definitiva è la sfida per il mondo intero. La fraternità. Saremo capaci noi di fare la fraternità fra noi? Di fare una cultura dei fratelli o continueremo con la logica iniziata da Caino?.