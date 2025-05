Papa Francesco, prima di morire, ha chiesto che la sua Papamobile fosse trasformata in un presidio sanitario mobile per i bambini della Striscia. Caritas Gerusalemme e Caritas Svezia stanno allestendo l’auto con strumenti medici per fornire cure di base. Il veicolo sarà operativo non appena riaprirà il corridoio umanitario verso Gaza. .