Partenze e acquisti, aeroporti diventano mete per shopping

Sì viaggiare, ma anche comprare e non solo nel duty free, ma anche nelle piazze dello shopping con i brand del lusso. Aeroporto di Malpensa, il più grande scalo del Nord Italia: insieme a Linate 30mila metri quadrati con 99 negozi. Superiamo i controlli di sicurezza ed entriamo nell'area dove i turisti possono scegliere anche tra 22 brand del lusso. Un quadrilatero della moda a portata del viaggiatore che nel 2024 ha fatturato 470mila euro con un incremento del 14,7%. "È cambiato recentemente, dopo l'Expo, con un tipo di clientela mediorientale, US, asiatica che cerca oltre allo shopping, che siamo a Milano metà dello shopping, e il business, per cui il core è sempre stato business Milano, dopo L'Expo il cliente qui a Milano cerca l'arte, cerca un turismo di nicchia e soprattutto si focalizza su tutto quello che è il Nord Italia. Un'utenza dal lago di Como al lago di Garda che è molto più luxury". Milano, capitale dello shopping, e Malpensa il primo scalo in Italia con il 44% di volumi di rimborsi tax free. Ma qual è la spesa media di un turista che qui chiede il rimborso? "Parliamo di 2.100 euro di spesa per shopper, che corrisponde circa a 270 euro di rimborso per shopper, rappresentato principalmente dai Paesi arabi per un 16%, da Stati Uniti e Cina per un 13% ciascuno e poi Paesi europei extra UE per un 15% rappresentati principalmente da UK e Turchia".