Partenze estive, a Fiumicino record di transiti e nuove tecnologie

Ore 10:35 volo per Miami, sulla chatbot WhatsApp di ADR scaricata dal QR code sui monitor nel terminal, arrivano le informazioni in real time. L'area imbarchi è affollata, sono 172 mila i passeggeri previsti a Fiumicino in quest'ultimo venerdì di luglio. Il record si è toccato il 14 di questo mese, con 182 mila persone in transito nello scalo romano. Tra qualche giorno, al massimo un paio, sarà possibile portare a bordo bottiglie come questa o anche più grandi. Il limite che leggete qui non sarà più valido. Si potranno portare nel trolley o nel bagaglio a mano flaconi fino a 2 litri. Tra le novità anche questo security scanner in uso da pochi giorni. Aumenta il livello di sicurezza rilevando oggetti nascosti anche non metallici e lo fa grazie all'intelligenza artificiale. "Negli ultimi circa 12 anni abbiamo investito 3 miliardi di euro, appunto, senza alcun ricorso a risorse pubbliche, e noi intendiamo mantenere questa traiettoria. Quindi si tratta di proseguire su questa strada. Davanti a noi abbiamo un piano di sviluppo per ulteriori 9 miliardi di euro di investimenti, appunto, in questa infrastruttura e su questa strada dobbiamo mantenerci". Un piano di sviluppo autofinanziato da Aeroporti di Roma che prevede anche un riassetto del sistema piste in vista di un aumento del traffico, in arrivo e in partenza, per favorire una maggiore efficienza acustica nelle aree limitrofe allo scalo. .