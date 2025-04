Pasqua a Palermo, tanti turisti in città e sulla spiaggia di Mondello

I turisti affollano le strade del centro storico tra chiese e monumenti. Già nelle prime ore della giornata anche il litorale di Mondello si riempie di persone. Come sempre arrivano prima gli sportivi, ciclisti e runner e nelle ore più calde anche i bagnanti. Il clima è ideale per un tuffo in questo anticipo d'estate. E tra mare, gastronomia, arte e storia, Palermo si conferma una delle mete preferite in queste festività, che per molti sono occasione per una lunga vacanza grazie ai ponti ravvicinati del 25 aprile e del primo maggio. Con un afflusso così intenso di persone aumenta anche il numero di forze dell'ordine messe in campo per garantire la sicurezza di tutti e il rispetto delle normative dal codice della strada all'ordinanza comunale che vieta l'accensione di fuochi nel parco urbano della Favorita, come in tutte le aree demaniali lungo la costa. A bordo di una motovedetta dei Carabinieri partecipiamo ad una delle tante attività di controllo che sono state potenziate in questi giorni di festa qui nel Golfo di Mondello come nel centro storico della città. "La motovedetta è un punto di osservazione privilegiato in costante contatto radio con la centrale operativa dell'Arma che può dare delle indicazioni alle pattuglie automontate e motomontate che controllano il territorio. Abbiamo in campo tutti i nostri assetti dall'organizzazione territoriale alle componenti specialistiche, l'attenzione rivolta in particolar modo ai reati predatori, quali furti su auto, furti con strappo, furti in abitazione. Come sempre e in occasione di queste festività l'invito è quello di fruire di queste giornate, non tralasciando quelle che sono le prescrizioni e le norme del codice della strada per la sicurezza propria e altrui". .