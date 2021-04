Pasqua, in Piemonte controlli su seconde case

"C'è veramente poca gente, meno che a Natale e Capodanno dove comunque c'erano più o meno le stesse restrizioni, solo che adesso non si scia più quindi, ovviamente, secondo me la gente è un pò meno invogliata. In effetti Campo Smith, cuore degli sport invernali di Bardonecchia, è deserto. La neve sulle piste lascia sempre più spazio all'erba. Proprio sabato qui si è conclusa questa anomala stagione sciistica riservata esclusivamente agli atleti di interesse nazionale. E se ci spostiamo in centro, vediamo che anche via Medail, la strada pedonale dello struscio, è vuota, con tutti i negozi chiusi. "La paura c'è, quindi allegria, così, media, media". Qualche seconda casa c'è sicuramente, meno male perché viviamo di turismo quindi, c'è poco da fare gli ipocriti a dire che non vogliamo le persone perché se no siamo morti. "Lei è di Bardonecchia?" "Io sono di Bardonecchia" D'altronde i numeri del Piemonte restano da zona rossa, per contagi e terapie intensive, occupate ben oltre la soglia critica. E allora i divieti imposti a livello nazionale qui sono stati inaspriti: chiusura in tutta la Regione dei grandi supermercati, dalle 13 del giorno di Pasqua e per tutta la giornata di Pasquetta. Ma non solo "Siete residenti qua?" No, siamo andati a fare la spesa" "Avete la casa, seconda casa?" "Qua". Intensificati i controlli per le seconde case, Bardonecchia è il comune che ne conta di più in Piemonte, quasi 11 mila. "É stata firmata un'ordinanza della Regione Piemonte negli scorsi giorni, che consente ai soli residenti del Piemonte di raggiungere le seconde case. Devo dire che qualche cittadino è arrivato in questi giorni a Bardonecchia, nelle seconde case ma lo ha fatto in piena regola e tutto sommato in modo molto ordinato".