Papa Francesco ha preso parte all’Ubi et Orbi della domenica di Pasqua in piazza San Pietro. “Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua”, ha dichiarato il Santo Padre salutando i fedeli dalla Loggia delle Benedizioni della basilica. Il Pontefice ha affidato a mons. Diego Ravelli la lettura del suo messaggio, in cui ha chiesto la pace nel mondo e a Gaza, dove è in corso un’“ignobile situazione umanitaria”. .