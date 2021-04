Pasqua, stazioni quasi vuote gli italiani restano a casa

La fila di taxi, all'esterno della Stazione Termini di Roma, la dice lunga sul volume di arrivi e partenze alla vigilia della Pasqua. "Fermo, fermo, totalmente fermo, ma è fermo da un anno non è soltanto oggi". L'Italia dei 30 milioni di vacanzieri è un ricordo. Le previsioni parlano degli spostamenti ancor più bassi rispetto a quelli già esigui di Natale 2020, quando le festività, al contrario di oggi, erano state precedute da un fine settimana senza restrizione agli spostamenti. E così, se prima del Covid, per prenotare un biglietto del treno bisognava muoversi con almeno un mese di anticipo, quest'anno si può decidere anche all'ultimo minuto. "Penso che bisogna passare la Pasqua intanto e poi ne parliamo e vediamo un po' che cosa succederà successivamente". La grande sala delle biglietterie è deserta, così come anche i corridoi di accesso all'area binari. A pesare è il divieto di spostamento tra regioni. Chi parte perlopiù torna a casa dalla famiglia. "In Calabria, abbiamo la residenza lì", "Studio qui a Roma e vado a farmi le vacanze in famiglia, sì", "No, stiamo tornando a casa", "Dove tornate?", "Io in Calabria", "E io a Napoli". Questo barista ha venduto 70 caffè in mezza giornata. "Poca gente la situazione è la stessa, è cambiato poco". In stazione si trovano espositori con i moduli per l'autocertificazione indispensabile per muoversi. "Sta compilando l'autocertificazione?", "Sì", "Per andare?", "A Milano", "Torna a casa?", "Sì, vado dal mio fidanzato che sta a Milano che passa... per passare la Pasqua insieme". Pochi passeggeri e comunque convogli a capacità ridotta. In base alle norme Covid, su tutti i treni, la capienza è al 50%.