Pasquetta, controlli potenziati e poche sanzioni

Non solo pattuglie, ma anche agenti a cavallo, in bicicletta e con i cani addestrati all'ordine pubblico. Siamo a Villa Borghese, nel cuore di Roma, insieme alla Polizia di Stato, che ha rafforzato i controlli nel giorno di Pasquetta. Ma le infrazioni, come le persone presenti in questo parco, affollatissimo durante le festività pre covid, sono estremamente limitate. In tutto il Paese, dati del Viminale, gli italiani hanno rispettato le norme anticontagio della zona rossa. Su oltre 100.000 controlli le sanzioni elevate sono state 2405, poco più del 2%, dunque, sul totale dei monitoraggi. Controlli che hanno riguardato anche gli esercizi commerciali: 10.500 in tutto nel giorno di Pasqua, solo 83 quelli multati. Tra i sorvegliati speciali delle forze di polizia nel Lazio, nella giornata tradizionalmente dedicata alle gite fuori porta, non c'erano però solo i grandi parchi, ma anche il litorale romano. Qui ci troviamo su una delle arterie principali che conducono al mare della capitale, normalmente congestionata dal traffico di rientro nelle giornate festive. Ma anche qui la situazione è scorrevole, pochi i veicoli che circolano, nessuna sanzione tra quelli controllati. Le festività pasquali si chiudono quindi all'insegna delle restrizioni. È seconda volta, la speranza di tutti quelli che incontriamo è che sia anche l'ultima.