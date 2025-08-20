Paura a Malpensa, uomo appicca fiamme in aeroporto

00:03:15 min
|
1 ora fa

"Aggiornamenti su una notizia che è arrivata poco fa da Malpensa, dove un giovane improvvisamente ha dato in escandescenze. Ha dato fuoco a un banco del check-in, paralizzando di fatto l'attività dell'aeroporto. Allora cerchiamo di capirne di più con Carlo Imbimbo che è appena andato a vedere all'aeroporto di Malpensa. Carlo com'è la situazione e che cosa si sa di questo ragazzo?" "Buongiorno Luigi, innanzitutto nessun ferito e questa è la prima notizia importante. Però c'è stata tanta paura, oserei dire panico a giudicare dai video che gli stessi passeggeri hanno girato degli attimi dell'incidente, dell'incendio. Perché si è trattato di un vero e proprio rogo appiccato da questo giovane 26enne originario del Mali che, come dicevi, ha dato in escandescenza. Ha appiccato l'incendio a questo cestino, proprio qui dietro di me, in fondo a questo banco di check-in dell'Area 13. Ecco forse se il cameraman mi aiuta possiamo vedere, là in fondo si vede ancora una lampadina arancione che lampeggia, che indica che è fermo il trasporto dei bagagli. In realtà tutta l'area nord delle partenze di Malpensa, del Terminal 1 di Malpensa, è stata evacuata per motivi precauzionali. L'aeroporto non è stato chiuso, ovviamente, e le partenze continuano. Ovviamente per un certo periodo in maniera rallentata perché tutte le operazioni di partenza sono state concentrate in altre aree del terminal. Che cosa è successo? È successo, tra le 10 e le 11, che questo giovane originario del Mali, ha appiccato questo incendio e poi ha cominciato a prendere a martellate tutta la fila dei banconi del check-in del terminal. Ovviamente c'è stato un fuggi fuggi generale. L'uomo è stato immobilizzato subito dagli uomini della security della SEA, con l'aiuto anche di alcuni passeggeri. Poi sono intervenuti subito i vigili del fuoco che hanno spento, sempre insieme agli addetti della SEA, hanno spento il rogo e la polizia contestualmente ha fermato l'uomo che è in attesa di convalida del fermo, ovviamente per danneggiamento aggravato. L'episodio ovviamente, come dicevo, ha reso necessaria l'evacuazione del terminal. Di quest'uomo si cominciano a sapere dei particolari. Risulta essere regolare sul territorio italiano, senza precedenti penali, con un permesso di protezione internazionale sussidiaria valido fino al 2026. Sui motivi del gesto indaga la polizia. Ovviamente, lo dicevo, le operazioni di partenza dall'aeroporto continuano, non si sono mai fermate, anche se quest'area rimane ancora circoscritta. Per il momento è tutto, Luigi". .

Ultimo saluto a Marah, simbolo della sofferenza palestineseUltimo saluto a Marah, simbolo della sofferenza palestinese
cronaca
Ultimo saluto a Marah, simbolo della sofferenza palestinese
00:01:59 min
| 27 minuti fa
Torino, scoperto biomarcatore per la diagnosi precoce della slaTorino, scoperto biomarcatore per la diagnosi precoce della sla
cronaca
Torino, scoperto biomarcatore per la diagnosi precoce della sla
00:02:03 min
| 1 ora fa
Malpensa, uomo appicca il fuoco vicino ai check inMalpensa, uomo appicca il fuoco vicino ai check in
cronaca
Malpensa, uomo appicca il fuoco vicino ai check in
00:00:35 min
| 3 ore fa
ERROR! T13200825ERROR! T13200825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 20 agosto 2025 - edizione h13
00:01:38 min
| 3 ore fa
Addio Pippo Baudo, parroco di Militello: da noi ultimo saluto al cittadino BaudoAddio Pippo Baudo, parroco di Militello: da noi ultimo saluto al cittadino Baudo
cronaca
Addio Pippo Baudo, parroco di Militello: ultimo saluto
00:00:16 min
| 4 ore fa
Maltempo, allerta arancione in Italia: il temporale a GenovMaltempo, allerta arancione in Italia: il temporale a Genov
cronaca
Maltempo, allerta arancione in Italia: il temporale a Genova
00:00:39 min
| 4 ore fa
Botulino, seconda vittima in Sardegna, si indaga su eventuali concauseBotulino, seconda vittima in Sardegna, si indaga su eventuali concause
cronaca
Botulino, seconda vittima in Sardegna, si indaga su eventuali concause
00:02:01 min
| 5 ore fa
Timeline, l'utilizzo del taser da parte della polizia e i due morti a Genova e OlbiaTimeline, l'utilizzo del taser da parte della polizia e i due morti a Genova e Olbia
cronaca
Timeline, l'utilizzo del taser da parte della polizia e i due morti a Genova e Olbia
00:25:00 min
| 5 ore fa
Addio a Pippo Baudo, camera ardente e funerali a MilitelloAddio a Pippo Baudo, camera ardente e funerali a Militello
cronaca
Addio a Pippo Baudo, camera ardente e funerali a Militello
00:00:39 min
| 6 ore fa
Zoosafari di Fasano, nasce cucciolo di gorilla dopo 50 anniZoosafari di Fasano, nasce cucciolo di gorilla dopo 50 anni
cronaca
Zoosafari di Fasano, nasce cucciolo di gorilla dopo 50 anni
00:00:36 min
| 7 ore fa
Nubifragio ad Arezzo: sottopassi e strade allagateNubifragio ad Arezzo: sottopassi e strade allagate
cronaca
Nubifragio ad Arezzo: sottopassi e strade allagate
00:00:42 min
| 7 ore fa
Campionati al via, il lavoro della Gdf contro la pirateriaCampionati al via, il lavoro della Gdf contro la pirateria
cronaca
Campionati al via, il lavoro della Gdf contro la pirateria
00:04:14 min
| 7 ore fa
