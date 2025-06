Pedopornografia, adesca bambine su Snapchat: arrestato

Adescamento di minori, produzione e detenzione di pornografia minorile. Sono le accuse che hanno portato all'arresto, in provincia di Viterbo, di un quarantaquattrenne. Provvedimento eseguito dagli agenti della polizia postale di Viterbo, dopo indagini svolte dai colleghi del centro operativo di Catania. Indagine derivata dalle denunce di due coppie di genitori siciliani. Hanno raccontato agli agenti che le loro figlie di 9 e 10 anni, erano state contattate da uno sconosciuto via Snapchat, un'applicazione molto diffusa tra i giovanissimi. L'uomo era riuscito a coinvolgerle in discussioni di contenuto esplicitamente sessuale. Aveva inviato loro foto e video, e le aveva convinte a fare videochiamate e inviare filmati. Sui cellulari del quarantaquattrenne, oltre a quelli con le bambine, sono emersi altri contatti, presumibilmente con minori. In un dialogo con un altro adulto aveva confessato di essere attratto sessualmente dai minori, e di aver anche avuto un contatto fisico con qualcuno di loro. I rischi connessi all'uso di app e social da parte di minori, è evidente e le norme ci sono. In Italia l'età minima per utilizzare i social media, è di 14 anni, la soglia scende a 13, soltanto con il consenso dei genitori. Eppure, sempre più spesso i giovanissimi utilizzano account falsi per aggirare le regole e troppo spesso i genitori non ne sono consapevoli. "La polizia postale consiglia sempre ai genitori di impedirne l'utilizzo da parte dei più piccoli e in ogni caso di monitorarne il tempo di utilizzo, i contenuti multimediali pubblicati e di impostare il profilo in modalità tale da evitare i contatti dagli adulti sconosciuti". .