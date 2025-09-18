Perché l'Italia "non è in grado di difendersi"

00:02:12 min
|
2 ore fa

Sì, è tornato su questo argomento il ministro Crosetto, non perché sia imminente un attacco verso l'Italia, l'ha ribadito anche lo stesso ministro, ma perché evidentemente un paese come il nostro deve essere in grado, fa parte anche di un'alleanza militare, di difendersi. Allora ripercorriamo un po' quelle che sono le criticità, le possibili criticità, del sistema di difesa dalle stesse parole dei capi di stato maggiore che periodicamente vengono ascoltati in audizione in Parlamento. Partiamo da Antonio Conserva a capo dell'Aeronautica Militare, che pochi giorni fa ha detto: "La dipendenza da sistemi satellitari esterni o non controllati genera vulnerabilità. Pertanto serve investire sullo spazio". Ha detto anche che buona parte dei rapporti militari rischiano di essere obsoleti, che bisogna investire sulle scorte, che manca personale. Insomma, una fotografia che ha anche delle luci, perché gli investimenti sull'aeronautica sono stati fatti di recente ma servono, ha detto, più investimenti. Vediamo poi la Marina. Enrico Credendino qualche anno fa aveva detto: "Abbiamo 4 cacciatorpedinieri ma 2 sono vecchi. Non hanno più i missili perché sono scaduti". Dovrebbero contribuire alla difesa contro missili balistici ma oggi non riescono e quindi questa è demandata alla Marina americana. L'Esercito con Carmine Masiello, anche lui in audizione. "L'impatto è stato dirompente. Negli ultimi trent'anni siamo stati focalizzati sulle operazioni di mantenimento e supporto alla pace" adesso evidentemente serve qualcos'altro. Restiamo sull'Esercito perché i numeri sugli effettivi mostrano una grossa differenza tra le necessità dichiarate dall'Esercito, 138.000 uomini e donne, e gli obiettivi scritti nella legge, per adesso 93.000 entro il 2033. Anche sui mezzi perché abbiamo dei carri armati costruiti, progettati negli anni 80-90 e sappiamo che 2 su 3 non sono operativi. Si tratta di qualche decina ormai. Ci saranno investimenti su questo nei prossimi anni. Torniamo sulla Marina. Anche qua c'è un problema di effettivi perché sono 30.000 i marinai impiegati dalla Marina militare italiana. Ne servirebbero 39.000 e questo richiede lunghissimi turni e missioni agli uomini della Marina. C'è poi la questione dei soldi: l'Italia ha raggiunto il 2%. Ma guardate un po', tra le categorie, quella che è aumentata di più è la categoria altro, di cui non abbiamo notizia di cosa ci sia dentro, che è triplicarla tra il 2024 e il 2025. .

ERROR! Violenza donne, Educazione e formazione al centro del convegno del CsmERROR! Violenza donne, Educazione e formazione al centro del convegno del Csm
cronaca
Violenza donne, educazione al centro del convegno del Csm
00:01:44 min
| 1 ora fa
pubblicità
Genova, bambino cade da una finestra della scuola: è graveGenova, bambino cade da una finestra della scuola: è grave
cronaca
Genova, bambino cade da una finestra della scuola: è grave
00:01:15 min
| 2 ore fa
Tunnel del Brennero, abbattuto ultimo diaframma della galleria di baseTunnel del Brennero, abbattuto ultimo diaframma della galleria di base
cronaca
Tunnel Brennero, aperto collegamento Austria-Italia
00:01:00 min
| 3 ore fa
Sentenza tregedia Mottarone, tre patteggiamenti e due proscioglimentiSentenza tregedia Mottarone, tre patteggiamenti e due proscioglimenti
cronaca
Sentenza tregedia Mottarone, tre patteggiamenti e due proscioglimenti
00:01:44 min
| 4 ore fa
Violenza Sulmona, 12enne conferma le accuse ed emergono testimonianzeViolenza Sulmona, 12enne conferma le accuse ed emergono testimonianze
cronaca
Violenza Sulmona, 12enne conferma le accuse ed emergono testimonianze
00:01:53 min
| 4 ore fa
Brennero, Meloni e Salvini all'abbattimento del diaframmaBrennero, Meloni e Salvini all'abbattimento del diaframma
cronaca
Brennero, Meloni e Salvini all'abbattimento del diaframma
00:00:11 min
| 4 ore fa
Campania Mater, la maratona no stop dedicata all'agricolturaCampania Mater, la maratona no stop dedicata all'agricoltura
cronaca
Campania Mater, la maratona no stop dedicata all'agricoltura
00:01:43 min
| 4 ore fa
Bologna, a Skytg24 la sorella di Alessandra MatteuzziBologna, a Skytg24 la sorella di Alessandra Matteuzzi
cronaca
Bologna, a Skytg24 la sorella di Alessandra Matteuzzi
00:02:12 min
| 6 ore fa
ERROR! T13180925ERROR! T13180925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 18 settembre, edizione delle 13
00:01:38 min
| 8 ore fa
ERROR! Fine vita, dopo Toscana anche Sardegna ha la sua leggeERROR! Fine vita, dopo Toscana anche Sardegna ha la sua legge
cronaca
Fine vita, dopo Toscana anche Sardegna ha la sua legge
00:01:49 min
| 8 ore fa
Omicidio Cecchettin, Turetta aggredito in carcere a VeronaOmicidio Cecchettin, Turetta aggredito in carcere a Verona
cronaca
Omicidio Cecchettin, Turetta aggredito in carcere a Verona
00:01:15 min
| 9 ore fa
Stupra ragazza di 20 anni a san donato milanese e viene arrestato, la Gip: stupratore serialeStupra ragazza di 20 anni a san donato milanese e viene arrestato, la Gip: stupratore seriale
cronaca
Stupra ragazza di 20 anni, la Gip: stupratore seriale
00:01:44 min
| 9 ore fa
ERROR! Violenza donne, Educazione e formazione al centro del convegno del CsmERROR! Violenza donne, Educazione e formazione al centro del convegno del Csm
cronaca
Violenza donne, educazione al centro del convegno del Csm
00:01:44 min
| 1 ora fa
Genova, bambino cade da una finestra della scuola: è graveGenova, bambino cade da una finestra della scuola: è grave
cronaca
Genova, bambino cade da una finestra della scuola: è grave
00:01:15 min
| 2 ore fa
Tunnel del Brennero, abbattuto ultimo diaframma della galleria di baseTunnel del Brennero, abbattuto ultimo diaframma della galleria di base
cronaca
Tunnel Brennero, aperto collegamento Austria-Italia
00:01:00 min
| 3 ore fa
Sentenza tregedia Mottarone, tre patteggiamenti e due proscioglimentiSentenza tregedia Mottarone, tre patteggiamenti e due proscioglimenti
cronaca
Sentenza tregedia Mottarone, tre patteggiamenti e due proscioglimenti
00:01:44 min
| 4 ore fa
Violenza Sulmona, 12enne conferma le accuse ed emergono testimonianzeViolenza Sulmona, 12enne conferma le accuse ed emergono testimonianze
cronaca
Violenza Sulmona, 12enne conferma le accuse ed emergono testimonianze
00:01:53 min
| 4 ore fa
Brennero, Meloni e Salvini all'abbattimento del diaframmaBrennero, Meloni e Salvini all'abbattimento del diaframma
cronaca
Brennero, Meloni e Salvini all'abbattimento del diaframma
00:00:11 min
| 4 ore fa
Campania Mater, la maratona no stop dedicata all'agricolturaCampania Mater, la maratona no stop dedicata all'agricoltura
cronaca
Campania Mater, la maratona no stop dedicata all'agricoltura
00:01:43 min
| 4 ore fa
Bologna, a Skytg24 la sorella di Alessandra MatteuzziBologna, a Skytg24 la sorella di Alessandra Matteuzzi
cronaca
Bologna, a Skytg24 la sorella di Alessandra Matteuzzi
00:02:12 min
| 6 ore fa
ERROR! T13180925ERROR! T13180925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 18 settembre, edizione delle 13
00:01:38 min
| 8 ore fa
ERROR! Fine vita, dopo Toscana anche Sardegna ha la sua leggeERROR! Fine vita, dopo Toscana anche Sardegna ha la sua legge
cronaca
Fine vita, dopo Toscana anche Sardegna ha la sua legge
00:01:49 min
| 8 ore fa
Omicidio Cecchettin, Turetta aggredito in carcere a VeronaOmicidio Cecchettin, Turetta aggredito in carcere a Verona
cronaca
Omicidio Cecchettin, Turetta aggredito in carcere a Verona
00:01:15 min
| 9 ore fa
Stupra ragazza di 20 anni a san donato milanese e viene arrestato, la Gip: stupratore serialeStupra ragazza di 20 anni a san donato milanese e viene arrestato, la Gip: stupratore seriale
cronaca
Stupra ragazza di 20 anni, la Gip: stupratore seriale
00:01:44 min
| 9 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità