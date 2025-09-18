Perché l'Italia "non è in grado di difendersi"

Sì, è tornato su questo argomento il ministro Crosetto, non perché sia imminente un attacco verso l'Italia, l'ha ribadito anche lo stesso ministro, ma perché evidentemente un paese come il nostro deve essere in grado, fa parte anche di un'alleanza militare, di difendersi. Allora ripercorriamo un po' quelle che sono le criticità, le possibili criticità, del sistema di difesa dalle stesse parole dei capi di stato maggiore che periodicamente vengono ascoltati in audizione in Parlamento. Partiamo da Antonio Conserva a capo dell'Aeronautica Militare, che pochi giorni fa ha detto: "La dipendenza da sistemi satellitari esterni o non controllati genera vulnerabilità. Pertanto serve investire sullo spazio". Ha detto anche che buona parte dei rapporti militari rischiano di essere obsoleti, che bisogna investire sulle scorte, che manca personale. Insomma, una fotografia che ha anche delle luci, perché gli investimenti sull'aeronautica sono stati fatti di recente ma servono, ha detto, più investimenti. Vediamo poi la Marina. Enrico Credendino qualche anno fa aveva detto: "Abbiamo 4 cacciatorpedinieri ma 2 sono vecchi. Non hanno più i missili perché sono scaduti". Dovrebbero contribuire alla difesa contro missili balistici ma oggi non riescono e quindi questa è demandata alla Marina americana. L'Esercito con Carmine Masiello, anche lui in audizione. "L'impatto è stato dirompente. Negli ultimi trent'anni siamo stati focalizzati sulle operazioni di mantenimento e supporto alla pace" adesso evidentemente serve qualcos'altro. Restiamo sull'Esercito perché i numeri sugli effettivi mostrano una grossa differenza tra le necessità dichiarate dall'Esercito, 138.000 uomini e donne, e gli obiettivi scritti nella legge, per adesso 93.000 entro il 2033. Anche sui mezzi perché abbiamo dei carri armati costruiti, progettati negli anni 80-90 e sappiamo che 2 su 3 non sono operativi. Si tratta di qualche decina ormai. Ci saranno investimenti su questo nei prossimi anni. Torniamo sulla Marina. Anche qua c'è un problema di effettivi perché sono 30.000 i marinai impiegati dalla Marina militare italiana. Ne servirebbero 39.000 e questo richiede lunghissimi turni e missioni agli uomini della Marina. C'è poi la questione dei soldi: l'Italia ha raggiunto il 2%. Ma guardate un po', tra le categorie, quella che è aumentata di più è la categoria altro, di cui non abbiamo notizia di cosa ci sia dentro, che è triplicarla tra il 2024 e il 2025. .