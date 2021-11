Perno: vaccinare bambini, nessuna evidenza di tossicità

"Sgombriamo il campo da insicurezze e dubbi, noi vacciniamo i bambini contro il Covid perché vogliamo proteggerli dal Covid, se questa vaccinazione dei bimbi per il Covid aiuterà a proteggere anche gli anziani, a noi questo non solo fa piacere è un elemento collaterale di grande importanza. Ma la ragione principale che noi proteggiamo i nostri bambini. Dobbiamo sfatare un mito purtroppo chi l'ha detto che nei bambini l'infezione da Sars Cov 2 è sempre benigna? Non è vero ci sono centinaia di bambini che sono stati male, in America sono alcune migliaia quelli che sono finiti terapia intensiva, nella fascia tra 6 e 11 anni. Anche da noi sono stati i numeri molto alti compreso il nostro ospedale, bambini sono morti per questa malattia quindi il nostro obiettivo è proteggere i bambini; lei ha fatto un'osservazione possiamo rassicurare i genitori? Noi oggi non abbiamo nessuna evidenza di tossicità, pensi che su 3000 bambini su cui è stato studiato questo questo vaccino, nessuno di questi bambini ha avuto un effetto collaterale, quelli che noi chiamiamo gravi, al di là della classica rossore nel punto di inoculo eccetera e sono effetti collaterali ancora più bassi di quelli che già avevamo già visto, molto bassi negli adolescenti. Quindi noi ci riteniamo, abbastanza certi, sempre con quella capacità di continuare a vedere quello che è quello che accade che questo vaccino, da questo punto di vista, non è diverso da tutti i vaccini dell'infanzia che noi diamo ai nostri bambini a milioni, ovviamente perché nostri bambini grazie a Dio sono vaccinati e questo ha cambiato la storia dell'umanità. Non c'è più poliomielite, non c'è più vaiolo, il morbillo è ridotto a numeri ridicoli questo grazie ai vaccini che sono molto simili checche se ne dica al vaccino del Covid.".