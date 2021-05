Pfizer: allo studio una pillola anticovid

Stiamo lavorando anche a un inibitore delle proteasi, un antivirale inibitore della proteasi, quindi diciamo, un farmaco che blocca la riproduzione del virus, siamo ancora in Fase 1, quindi una fase, quelle che vengono chiamate di dose finding, stiamo cercando il dosaggio giusto, però così come si è andati veloci nella scoperta del vaccino, possiamo andare altrettanto veloci anche nella sperimentazione. Gli intenti nella ricerca, non sono mai una cosa certa, l'ipotesi è che i trial possano finire entro fine anno e poi vediamo, insomma.