Pfizer: entro fine anno vaccino per neonati

"A marzo è partito un trial su dei soggetti ancora più giovani, che vanno dai sei mesi di vita fino agli 11 anni, in fasce d'età, quindi abbiamo uno studio tra i cinque e gli 11 anni, tra i due e i cinque e tra i sei mesi e i due anni. E man mano che arriveranno i risultati, verranno sottomessi alle autorità regolatorie, ci aspettiamo che tra settembre e novembre, dovremmo arrivare alla sottomissione delle autorità regolatorie, delle fasce di età più basse". "Un vaccino ad un neonato dai sei mesi in su, quando si potrà somministrare?". "Come dicevo l'approvazione verrà richiesta verso la fine dell'anno, poi ci saranno tutti i tempi tecnici, piano vaccinale... forse fine anno?".