Piacenza, seconda edizione della Balloon Cup

15 mongolfiere ad aria calda, 15 mongolfiere a gas, gareggiano nei cieli italiani per celebrare i valori e la storia dell'aeronautica militare. All'aeroporto di San Damiano di Piacenza per tre giorni i cieli si colorano. "Io piloto la mongolfiera da 11 anni e questa è l'unica competizione in Italia e in Europa dove gareggiano insieme mongolfiere a gas e mongolfiere ad aria calda". "Ma in cosa consiste la gara?" "Sono tre gare in uno: precisione con l'aria calda, distanza col gas e poi il team migliore vince la Balloon Cup, quindi aria calda e gas e si sa da dove parte, ma non si sa dove si arriva". Una gara unica nel suo genere e unica in Europa. "Vi è un'attenzione da parte della forza armata, non soltanto per una politica di difesa, ma anche per avvicinare i cittadini". "È una manifestazione dedicata al grande pubblico, ma in particolare ai giovani, perché pensiamo che i giovani abbiano bisogno di sogni, il sogno del volo è un sogno ancestrale". Una festa per grandi e bambini. "Compleanno in mongolfiera?" "Esatto. Il suo sogno è andare in mongolfiera, quindi oggi saliamo". .