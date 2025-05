Piano Carceri, emergono gravi ritardi

Corte dei conti verso ministero della Giustizia. Gravi ritardi nel piano carceri emergenza in sei regioni: Puglia, Lombardia, Campania, Lazio, Veneto e Sicilia si trovano in stato di emergenza per il sovraffollamento. Un richiamo alla politica, quello dei giudici contabili. Vanno creati nuovi posti, migliorate le condizioni igienico sanitarie e garantito un trattamento dignitoso ai reclusi. Le carceri italiane in molte regioni sono al limite dell'emergenza umanitaria. Manca tutto spazi vivibili, assistenza sanitaria adeguata, percorsi trattamentali reali. La Corte raccomanda un uso efficace delle risorse e linee guida chiare sugli istituti di pena, così come impongono gli standard europei e internazionali. Dall'opposizione si parla di fallimento strutturale del piano carceri per l'incapacità di realizzare interventi già finanziati e programmati. Azione lo definisce un sistema penitenziario abbandonato con strutture fatiscenti, cantieri mai completati, progetti lasciati a metà. Il commissario straordinario per l'edilizia carceraria nominato dal governo Meloni Marco Doglio, resterà in carica fino al 31/12/2025, poco più di un anno per raggiungere l'obiettivo dichiarato dal ministro Nordio di 7mila nuovi posti. Come ci si riuscirà, tenuto conto delle migliaia di nuovi reclusi in arrivo in seguito anche all'introduzione di nuove fattispecie di reato? Costruire nuovi istituti è un lavoro lungo e titanico. Lo dimostra la storia recente e non è detto sia l'unica vera soluzione. Intanto il garante ha contato 22 suicidi in carcere dall'inizio di quest'anno. .