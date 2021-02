Piemonte, le aziende vogliono vaccinare i dipendenti

La disponibilità da parte del mondo imprenditoriale era arrivata già nei giorni scorsi. Il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ha però voluto incontrare tutti i Presidenti delle camere di commercio per definire una linea comune sulla possibilità che siano le stesse aziende ad occuparsi della vaccinazione dei propri dipendenti, acquistando attraverso la regione le dosi necessarie. Abbiamo dato mandato a SCR che è la società di committenza regionale di fare un'immediata indagine di mercato per verificare la possibilità a livello internazionale dell'acquisto diretto dei vaccini anti covid. C'è un interesse pubblico fondamentale nel garantire alle imprese di vaccinare i lavoratori. Questo interesse pubblico innanzitutto è quello di garantire la produzione, la produttività del nostro Paese e dall'altra parte tutti i vaccini che si riescono a fare all'interno delle aziende non le deve più fare il sistema pubblico regionale, per cui c'è un sollevamento di quelli che sono i gravami al sistema pubblico della sanità dello Stato e delle regioni italiane. Tutto si chiude con questa comunicazione al Governo che noi abbiamo mandato al Presidente incaricato Draghi e che dice: il Piemonte è pronto a fianco della campagna di vaccinazione pubblica che noi facciamo in cui crediamo, autorizzaci a fare la vaccinazione ai lavoratori a carico delle aziende che sono pronte e che chiedono solo di poter ripartire e di poter far lavorare i propri lavoratori e le proprio lavoratrici in sicurezza. Le aziende più folli del territorio si sono già rese disponibili ad acquistare dosi di vaccino da donare a chi invece è più in difficoltà per ripartire insieme. Ma il beneficio sarebbe di poter lavorare con maggiore tranquillità, poter permettere alle aziende di poter produrre di andare all'estero per le trasferte di cui hanno bisogno per esempio, e facilitare insieme anche le istituzioni e il piano vaccinale che potrebbe essere accelerato. Questo è un modo di lavorare insieme per arrivare a una tranquillità nel minor tempo possibile.