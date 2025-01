In Piemonte, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, a Tasquera, una valanga si è staccata dalla montagna provocando la morte di tre persone. Altre due persone, rimaste sotto choc, sono state trasportate in elicottero in ospedale. L’uso di apparecchiature di ricerca ha permesso ad alcuni alpinisti di estrarre le vittime dalla neve.