Pieroni ha scelto il suicidio assistito

Daniele Pieroni, scrittore e poeta di 64 anni dal 2008 era affetto dal morbo di Parkinson e per una grave disfagia costretto a vivere con una gastrostomia endoscopica percutanea, la cosiddetta PEG, in funzione per 21 ore al giorno. E' il primo caso di suicidio medicalmente assistito in Toscana dopo la legge regionale poi impugnata dal governo. "Finora questo legislatore recalcitrante è stato il Parlamento della Repubblica ha dovuto ha costretto regioni come la nostra a intervenire perché vi era un vuoto fra la sentenza della Corte Costituzionale che lo ammetteva e l'impossibilità di procedere. Quindi noi abbiamo rimediato a questo vulnus a questo vuoto". Tramite un amico aveva contattato il numero bianco dell'Associazione Luca Coscioni e dopo aver ricevuto informazioni sulle disposizioni anticipate di trattamento DAT sul percorso di sedazione palliativa profonda e sul distacco dei trattamenti in corso, Daniele Pieroni ha scelto il percorso previsto dalla sentenza Cappato e regolamentato dalla legge regionale Liberi Subito. Dopo richiesta formale all'USL Toscana Sud est con esito positivo delle verifiche previste il 22/04, il 17/05 in provincia di Siena Pieroni ha confermato la volontà di procedere a casa sua alla presenza dei medici dell'ASL dei badanti e dei familiari si è autosomministrato il farmaco letale. Si legge in una nota dell'Associazione Coscioni con alcuni attivisti testimoni del momento che alle 16:47 Pieroni ha attivato il dispositivo a doppia pompa infusiva e alle 16:50 ha smesso di respirare serenamente. In una delle sue opere, Orazioni del 2006 aveva spiegato in versi la sofferenza. "Dio mi scampi dall'arida pianura del mio letto, dove amore non si compie ed invece è culla di dolore". .