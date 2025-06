Non mi iscrivo, diciamo, alle persone che intendono commentare la vicenda di Garlasco. Anzi, dovremmo tutti pensare a un passo indietro rispetto a questa vicenda. E quando dico di tutti, dico proprio di tutti. Nel senso che secondo me sarebbe più rispettoso della vittima e degli indagati di mettere un momento di silenzio, in modo tale che chi deve compiere gli approfondimenti li compia.