Alle 7:43 del mattino un'esplosione scuote la tranquillità di questa zona residenziale di Pinerolo nel Torinese. Questi video realizzati dalle persone che si sono subito catapultate in strada pensando al terremoto ci mostrano la potenza dello scoppio avvenuto nell'appartamento centrale all'ultimo piano di questa palazzina che ha distrutto anche le due case a fianco. Morta una donna di 84 anni, suo marito di 74 è in condizioni disperate ricoverato al CTO di Torino con ustioni sull'80% del corpo. Ci sono anche altri tre feriti lievi. Il rumore fortissimo si è sentito a chilometri di distanza. Ecco come è stato ridotto il palazzo di fronte. "Mi ero appena svegliata però ero ancora nel letto perché devo andare a scuola ed ero con mia sorella in camera che mia sorella si stava preparando e a una certa abbiamo sentito un botto straforte, ci siamo spaventate tantissimo però non capivamo e le finestre si sono completamente spalancate e il pezzo della serranda che si abbassava si è completamente tutto rotto e sbattuto per terra e sono iniziati ad entrare dei pezzettini della casa. Abbiamo iniziato a sentire puzza di bruciato quindi abbiamo capito. Ero qua vicino al gas che stavo preparando il latte per la colazione, mi si è spalancato il balcone e pensavo fosse il terremoto invece poi ho guardato fuori, ho visto il condominio che bruciava." L'esplosione è stata probabilmente originata da una fuga di gas, rivelano gli inquirenti. Nell'appartamento dei due anziani era stata appena montata una cucina nuova e sin dalle 6 del mattino, raccontano alcuni testimoni, si sentiva una forte puzza di gas in tutto il condominio che poi è stato completamente evacuato.