Pirateria, arrestate 8 persone: gestivano un giro da 10 milioni

Gestivano il 70% dello streaming illegale, per un giro d'affari di 10 milioni di euro. 8 persone residenti tra Nord, Centro e Sud sono state poste gli arresti domiciliari dalla Polizia in un'inchiesta della Procura di Catania. Sono accusate di associazione a delinquere finalizzata alla diffusione illecita di palinsesti televisivi, di accesso abusivo al sistema informatico e di frode informatica. Le persone individuate rappresenterebbero, secondo gli inquirenti, il vertice del mercato illegale dello streaming italiano. Con il loro operato fornivano illegalmente contenuti a una platea di 900mila utenti pirata. Tutto è iniziato nel 2022 con l'operazione chiamata Gotha, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, che aveva portato a decine di perquisizioni. Dallo sviluppo di quell'inchiesta si è arrivati agli arresti delle ultime ore a Catania, Siracusa, Roma, Brescia, oltre che all'estero. L'analisi di computer, smartphone e server sequestrati e l'esame del flusso di denaro, ha permesso agli investigatori di scoprire un'associazione criminale organizzata in modo gerarchico, con ruoli distinti e precisi, dal capo al rivenditore sul territorio, che dai vertici riceveva anche un catalogo di regole per sottrarsi alle investigazioni ed inquinare le fonti di prova. I criminali distribuivano tutti i contenuti delle principali piattaforme, dallo sport all'intrattenimento. Il danno stimato all'intero settore è di oltre 30 milioni di euro. .