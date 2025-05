Pisa, una città in festa per la serie A

Sono tornati i cavalieri, come al tempo della Repubblica Marinara. Non indossano maglie con anelli, ma strisce nere e blu. Il Pisa dopo 34 anni torna in A e in città è esplosa la festa. "Devo ringraziare la società, devo ringraziare la squadra, i giocatori, il presidente Corrado, Giovanni Corrado, Pippo Inzaghi che ha fatto un capolavoro, e qui diciamo che c'è grande grande entusiasmo". Al caffè Siena sono incorniciati i vecchi biglietti e una maglia con il numero 90 appesa al muro. "Questo anno facciamo novant'anni di attività. E allora abbiamo colto l'occasione vista la situazione sportiva positiva, di fare la maglia celebrativa sia per noi che per il Pisa". Un tifoso ha ricevuto un regalo più grande di altri. Lei ha fatto il viaggio di ritorno con la squadra da Bari, com'è stato questo viaggio? "È un viaggio in cui siamo tornati tutti bambini. E questo grazie a due imprenditori visionari, che un paio d'anni fa, quando non c'era speranza c'era solo delusione, amarezza, hanno creduto in un sogno". E al municipio incontriamo Alvaro Ricoveri che da quarant'anni lavora al cerimoniale. Con orgoglio ci mostra la foto di quando lui era un giocatore della squadra che rivede adesso la massima serie. "Ieri ho mandato tutti gli auguri al presidente, all'addetto stampa perché sono amici. La festa è anche per me, loro lo sanno. Sarà sempre Forza Pisa". .