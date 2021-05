Sport, il 15 maggio riaprono piscine all'aperto. VIDEO

Segnali di ripresa a breve non solo più per gli atleti, il 15 riaprono le piscine all'aperto per il pubblico dove ora si tuffano e nuotano solo gli agonisti. Sette metri cubi d'acqua per persona è il limite per ricominciare, la partita a carte è un ritorno alla convivialità, a patto di un'equa distanza, aria aperta e mascherina. "Un po' abbiamo subito come tutti tantissimo le chiusure e quindi insomma non non abbiamo ricevuto nulla di contributi praticamente, quindi insomma siamo un po' in difficoltà, però siamo rimasti in piedi e adesso il tempo e anche i milanesi ci stanno venendo incontro perché proprio da questi giorni sono aumentate tanto le iscrizioni e siamo molto fiduciosi, devo dire la verità." Paddle mania l'investimento è contenuto sia per i campi che per l'apprendimento, sport in ascesa, richiesta già decollata, segnali chiari tra una racchetta e l'altra, dal tennis al calcetto, per ora vincolati al bel tempo, tante partite possibili non più solo quella senza gioia contro la pandemia. "La risposta delle persone è stata entusiastica, di grande felicità, grandissima adesione, abbiamo fortunatamente le prenotazioni, sono talmente a saturazione tutti gli spazi all'aperto che abbiamo quindi sicuramente una cosa molto positiva.".