Piscine chiuse, la crisi dei gestori

#SALVIAMOLEPISCINE. L'hashtag sulla bandiera, accoglie gli atleti che non si sono mai fermati e gli sportivi dilettanti che sono tornati. "Ci siamo allenate tutto questo anno perchè Anna è un atleta di interesse nazionale, di nuoto sincronizzato". La Piscina Comunale Nannini a Firenze, ha tre vasche, tra cui una olimpionica, gestite dalla Rari Nantes, l'associazione ha con sé diversi campioni in varie discipline e i sette mesi di chiusura, senza gli ingressi giornalieri e gli abbonamenti, hanno messo a repentaglio questa, come altre società sportive. "Quanto costa il mantenimento di una piscina del genere?". "Questo impianto, per esempio nel quale ci troviamo, è una idrovora di consumi, perché nei mesi invernali, occorrono almeno 40 mila euro al mese, soltanto per il riscaldamento. Questa struttura è composta da un tetto che è mobile e quindi lo possiamo aprire e chiudere e la stessa cosa per le pareti esterne. Quindi abbiamo una circolazione dell'aria, naturale, non forzata". Ma in termini di serrate, c'è a chi va addirittura peggio. Le piscine al chiuso, come questa, riapriranno soltanto dal 1 luglio. "Ci siamo sentiti un po' discriminati, perché avendo un centro, dove abbiamo sia la palestra che la piscina, praticamente riapriamo a metà diciamo. Una struttura di questo tipo, rimanendo chiusa, abbiamo avuto dei danni strutturali". "Per quanto riguarda i Ristori? " "Eh, non me ne parli!". "Non ne parliamo!". "I Ristori, mi dispiace dirlo ma purtroppo è così, sono stati veramente esigui, rispetto alle spese ingenti e ai danni che abbiamo subito".