Pistoia, si è costituito killer francese della moschea

Quel nipote lo vedeva un paio di volte all'anno. Lo ha trovato che vagava sabato sera nei pressi della sua casa, nel centro di Pistoia. Ventiquattr'ore prima Olivier Hadzoviz aveva ucciso un uomo nella moschea Khadija nel comune di Grancombe in Francia. "Lui si è limitato a dire che quel giorno è come se si fosse svegliato e dovesse compiere quel gesto. Non ha detto niente contro l'Islam, contro le moschee, gli è stato chiesto se c'era un movente razziale, se aveva un odio verso l'Islam, se c'era qualcuno che lo aveva incitato a fare questa cosa, lui è parso piuttosto spaesato e lo ha escluso, e ha realizzato quello che ha fatto, era molto preoccupato per la sua incolumità e anche la famiglia, lo è, perché hanno paura che questo ragazzo possa, avere degli atti di rappresaglia, diciamo." E' quanto ha raccontato agli agenti della Questura nella tarda serata del 27/4, accompagnato dalla stessa zia e da un avvocato. A Pistoia Hadzoviz è arrivato con il treno senza telefono e documenti, è incensurato praticamente analfabeta. L'avvocato ci ha raccontato che non è stato in grado di capire i documenti alla sua firma. C'è un mandato di arresto e la Corte d'Appello di Firenze si occuperà degli adempimenti per l'estradizione. In Francia l'omicidio del ventiquattrenne Abubakar Cissé ha suscitato grande sdegno e spinto il leader della sinistra radicale Mélenchon a lanciare una manifestazione di piazza contro l'islamofobia. .