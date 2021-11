Pivetti, Gdf sequestra 4 mln a ex presidente Camera

Una serie di compravendite attraverso società fittizie che, come scatole cinesi, avrebbero dovuto nascondere le operazioni commerciali che servivano a riciclare proventi di evasione fiscale. Questa è l'accusa mossa all'ex Presidente della Camera Irene Pivetti ed ad altre sei persone per le quali la Procura di Milano è pronta a chiedere rinvio a giudizio con l'accusa di evasione fiscale e riciclaggio. Il Nucleo di Polizia economico e finanziario della Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo di € 4.000.000 a carico della Pivetti e di un suo suo consulente. Tra le operazioni commerciali finite sotto la lente degli investigatori in particolare la compravendita di tre Ferrari Granturismo che sarebbe servite per ripulire danaro frutto di evasione fiscale. Stando alle indagini in cui è contestato anche l'auto-riciclaggio, la società presieduta dalla Pivetti, la Only Italia, avrebbe avuto il ruolo di intermediazioni in operazioni della società del pilota di rally Leonardo Leo Isolani indagato anche lui per nascondere al fisco alcuni beni tra cui le 3 auto di lusso. I fatti risalirebbero al 2016. Nelle varie fasi delle operazioni di riciclaggio, sono coinvolti anche un notaio e due imprenditori. Recentemente, Irene Pivetti era rimasta coinvolta in un'altra inchiesta, legata ad oltre 1 Milione di mascherine di provenienza cinese, sequestrate alla società dell'ex Presidente della Camera. I dispositivi che in parte dovevano essere destinati alla Protezione Civile, erano risultati avere potere filtrante inferiori a quello promesso ed erano privi di adeguata certificazione.