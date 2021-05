Pm: Manomesso sistema per evitare blocco funivia

Il sistema evidentemente presentava delle anomalie e avrebbe necessitato un intervento più radicale, probabilmente con un blocco, anche se non prolungato ma comunque consistente, dell'impianto. Per ovviare a questa difficoltà.. a questo problema gli operatori con quello che noi riteniamo il concorso e l'avallo e la assoluta consapevolezza del gestore e di colui che era il responsabile dell'impianto, appunto su questa cabina, non è stata rimossa questa.. questo dispositivo e quindi nel momento in cui poi il cavo si è spezzato il sistema di emergenza non ha potuto entrare in funzione.